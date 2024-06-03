Erkan Yolaç'tan 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti
TRT'de yayınlanan 'Evet-Hayır Yarışması'nın sunucusu olarak hafızalara kazınan Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta vefat etmişti. Erkan Yolaç'tan günler sonra eşi Asuman Tuğberk Yolaç da yaşama gözlerini yumdu.
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'Evet-Hayır' yarışmasıyla hafızalara kazınan sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
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Erkan Yolaç'ın kaybının ardından sadece 17 gün sonra eşi Asuman Tuğberk Yolaç'ın vefat haberi geldi.
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Yolaç Ailesi, acı haberi yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu:
"1970 Türkiye Güzellik kraliçesi, Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç 2 Haziran'da hayatını kaybetti."
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"1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi."