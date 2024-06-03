Erkan Yolaç'tan 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti

TRT'de yayınlanan 'Evet-Hayır Yarışması'nın sunucusu olarak hafızalara kazınan Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta vefat etmişti. Erkan Yolaç'tan günler sonra eşi Asuman Tuğberk Yolaç da yaşama gözlerini yumdu.

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Erkan Yolaç'tan 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti - Resim : 1

'Evet-Hayır' yarışmasıyla hafızalara kazınan sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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Erkan Yolaç'tan 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti - Resim : 2

Erkan Yolaç'ın kaybının ardından sadece 17 gün sonra eşi Asuman Tuğberk Yolaç'ın vefat haberi geldi. 

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Erkan Yolaç'tan 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti - Resim : 3

Yolaç Ailesi, acı haberi yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu:

"1970 Türkiye Güzellik kraliçesi, Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç 2 Haziran'da hayatını kaybetti."

 

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Erkan Yolaç'tan 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti - Resim : 4

"1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi."