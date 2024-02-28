Eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen: Hani onlar gibi yaşlanacaktık, el ele...
Yazar Nermin Bezmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verilecek olan oyuncu eşi Tolga Savacı'ya duygusal bir yazı ile veda etti.
Bir döneme damga vuran Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi Savacı ile 2015 yılında evlenen yazar eşi Nermin Bezmen duyurdu.
Yazar Nermin Bezmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verilecek olan oyuncu eşi Tolga Savacı'ya duygusal bir yazı ile veda etti.
"SICAKLIĞIN HALA TENİMDE"
Tarifiz bir acı yaşayan Bezmen, sosyal medyada eşiyle kol kola bir fotoğrafına yer verdi ve şu notu düştü:
Canım sevdiceğim, hani bir şey anlatmıştın bana; gençliğinde Fenerbahçe burnunda yaşlı bir çift görmüştün el ele ve imrenmiştin. 'O günden beri böyle el ele yaşlanacağım bir kadın aradım, ta ki seni tanıyana kadar' demiştin bana. Hani onlar gibi yaşlanacaktık, el ele... Hani kıyılarda dolaşacaktık yürek yüreğe... Denizlere açılacaktık yelkenlilerle...
Şimdi ben yalnız kaldım, sıcaklığın hala tenimde, gözlerinin yeşili benim mavilerimde, kıyılar yalnız, sen limandan ayrılan sessiz gemide. Güle güle dev yürekli sevgilim. Yolculuğun, biliyorum, cennete.