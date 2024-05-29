Eski aşkı Osman Şahin ile barışan Göksel partiye el ele katıldı
Geçtiğimiz sene iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Osman Şahin ile yollarını ayıran 51 yaşındaki Göksel, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi ile yeniden barışarak Nükhet Duru'nun doğum günü kutlamasına katıldı.
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Göksel, 2021 yılında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Çift, geçtiğimiz sene ilişkilerini bitirme kararı almış fakat arkadaşlıklarına devam etmişti.
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Eski sevgilisi Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin, kendi solo albümünü çıkarmıştı. Ve ikili sadece iş için görüşme kararı almışlardı.
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EL ELE KATILDILAR
Ancak bir süre önce barıştıkları haberi gelen ikili magazin tarafından görüntülenememişti. Çift Nükhet Duru'nun 70. yaş partisine el ele katıldı.
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'HAYATTA ÖYLE ŞEYLER OLUYOR'
Gazetecilerin '2.baharınız hayırlı olsun?' yorumuna Göksel tebessüm ederken "Hayatta öyle şeyler oluyor." diye cevap verdi.