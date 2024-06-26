Eski manken Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı

Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile 35'inci ay kutlaması yaptı. Şener, sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı.

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Eski manken Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 1

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan  boşanan iki çocuk annesi eski manken Demet Şener, kendine yeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor.

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Eski manken Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 2

Ünlü model ve oyuncu, Bodrum Türkbükü'nde Tolga Arman'ın kiraladığı evde aldığı evlilik teklifine 'evet' dedi.  

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Eski manken Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 3

Teklif sırasında sevgilisinin kendisine hediye ettiği büyük tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.

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Eski manken Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 4

Demet Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.