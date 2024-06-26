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Eski manken Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı
Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile 35'inci ay kutlaması yaptı. Şener, sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı.
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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan iki çocuk annesi eski manken Demet Şener, kendine yeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor.
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Ünlü model ve oyuncu, Bodrum Türkbükü'nde Tolga Arman'ın kiraladığı evde aldığı evlilik teklifine 'evet' dedi.
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Teklif sırasında sevgilisinin kendisine hediye ettiği büyük tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.
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Demet Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.