Ezgi Mola: Uzun bir süre ekranlardan uzak olacağım

'UZUN BİR SÜRE EKRANLARDAN UZAK OLACAĞIM'

Önceki gün Nişantaşı'nda görülen ünlü oyuncu, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık" açıklamasını yaptı. Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" şeklinde konuştu.