Ezgi Mola: Uzun bir süre ekranlardan uzak olacağım

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine giren Ezgi Mola, Kasım ayında doğum yaparak annelik heyecanını yaşamıştı.
Şimdilerde oğlu Can ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ezgi Mola'nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edilmişti..
'KOŞTUR KOŞTUR KİLO VERME DERDİNE DÜŞEMEM'
Ünlü oyuncu o iddialara sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Mola; 'Böyle gerzek bir haber var. Bendeki tartıya göre +14'üm. Yiyesim vardı, yedim. Yeter der sıkılırsam -18 olur ama bu haber yalan. Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Sizde düşmeyin gereksiz işler' ifadelerini kullanmıştı..
'UZUN BİR SÜRE EKRANLARDAN UZAK OLACAĞIM'
Önceki gün Nişantaşı'nda görülen ünlü oyuncu, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık" açıklamasını yaptı. Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" şeklinde konuştu.