Fahriye Evcen tekne tatilinden karelerini paylaştı
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi oyuncu Fahriye Evcen, yazın yaptığı tekne tatilinden pozlarını paylaştı.
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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla aileleri genişleyen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Yaz boyunca tatil yapan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren 38 yaşındaki Evcen, şimdi de tekne tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Ünlü oyuncunun karelerine "Wauuuuu bu nasıl güzellik", "Güzel kadın, güzel kalp, güzel anne ", "Yakıyorsun", "Her zamanki gibi harikasın fahriye hanım" gibi yorumlar geldi.