Fahriye Evcen tekne tatilinden karelerini paylaştı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi oyuncu Fahriye Evcen, yazın yaptığı tekne tatilinden pozlarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen tekne tatilinden karelerini paylaştı - Resim : 1

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Fahriye Evcen tekne tatilinden karelerini paylaştı - Resim : 2

Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla aileleri genişleyen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Fahriye Evcen tekne tatilinden karelerini paylaştı - Resim : 3

Yaz boyunca tatil yapan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren 38 yaşındaki Evcen, şimdi de tekne tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fahriye Evcen tekne tatilinden karelerini paylaştı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun karelerine "Wauuuuu bu nasıl güzellik", "Güzel kadın, güzel kalp, güzel anne ", "Yakıyorsun", "Her zamanki gibi harikasın fahriye hanım"  gibi yorumlar geldi. 