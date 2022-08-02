Fahriye Evcen'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı

2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran ve ikinci çocuk heyecanı yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den kötü haber geldi. Evcen'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. Bodrum'da hastaneye başvuran Evcen’in test sonucu pozitif çıktı. Evinde ayrı bir odada izole olan ünlü oyuncuyla eşi Burak Özçivit'in özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

2. BEBEK HEYECANI

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti: Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."