Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni poz

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Sevilen dizi "Çalıkuşu"da tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.
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2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
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Geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in yüzünü gösteren Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık özel hayatından kesitler yayınlayan güzel oyuncu bu defa arkadaşlarıyla gittiği mekanda küçük oğluyla poz verdi.