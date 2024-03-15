Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni poz

Fahriye Evcen, küçük oğlu Kerem'le gezmeye gitti. Arkadaşlarıyla buluştuğu mekanda poz veren güzel oyuncu paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

1 / 6
Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni poz - Resim : 1

Sevilen dizi "Çalıkuşu"da tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

2 / 6
Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni poz - Resim : 2

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

3 / 6
Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni poz - Resim : 3

Geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in yüzünü gösteren Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi.   

4 / 6
Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni poz - Resim : 4

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık özel hayatından kesitler yayınlayan güzel oyuncu bu defa arkadaşlarıyla gittiği mekanda küçük oğluyla poz verdi. 