Ferhat Göçer ve Ömür Gedik beraberliklerinin 15. yılını kutladı: Aşkımla 15 yıl oldu
Uzun yıllardır gazeteci ve hayvansever kimliğiyle tanınan Ömür Gedik ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer beraberliklerinin 15. yılını kutladı.
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, uzun yıllardır gazeteci ve hayvansever kimliğiyle tanınan Ömür Gedik ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.
Sosyal medya hesabından evdeki halini paylaşan Göçer, genellikle pek aktif olmasa da ara sıra paylaşımlar yapıyor. En son paylaşımını sevgilisi Ömür Gedik ile yapan Ferhat Göçer, "15 yıl" notunu düştü.
Ünlü şarkıcı daha önce katıldığı bir programda yaşadığı deneyimleri anlattı. Ömür Gedik ile birlikte yaşadıkları evde 30’dan fazla kedileri olduğunu belirten Göçer, 14 kedinin evlerinde yaşadığını dile getirdi.
Hayvansever kimliğiyle bilinen Gedik’in evdeki kedilere oldukça düşkün olduğunu anlatan Göçer, bu durumdan rahatsız olmadığını ve zaman zaman “Ömür tamam” dediği noktalar olsa da Gedik’in varlığından mutlu olduğunu söylemiştir. Göçer, hayvanlara zulüm edenleri gördüğünde Gedik gibi insanların varlığından çok mutlu olduğunu ifade etti