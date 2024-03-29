Ferhat Göçer ve Ömür Gedik beraberliklerinin 15. yılını kutladı: Aşkımla 15 yıl oldu

Hayvansever kimliğiyle bilinen Gedik’in evdeki kedilere oldukça düşkün olduğunu anlatan Göçer, bu durumdan rahatsız olmadığını ve zaman zaman “Ömür tamam” dediği noktalar olsa da Gedik’in varlığından mutlu olduğunu söylemiştir. Göçer, hayvanlara zulüm edenleri gördüğünde Gedik gibi insanların varlığından çok mutlu olduğunu ifade etti