Forbes açıkladı: Rihanna yine zirvede! İşte en zengin 10 kadın ünlü

ABD merkezli Forbes dergisi, Amerika'nın en zengin kadın ünlülerini açıkladı. NTV'nin aktardığı listede, Beyonce 48. sırada yer alırken, Kylie Jenner ise listede altıncı kez yer alarak dikkat çekti.

İşte Forbes tarafından açıklanan Amerika'nın en zengin kadın ünlüleri:

BEYONCE: Şu anda Renaissance adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 48. sırada yer alıyor. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar.

KYLIE JENNER: Keeping Up with The Kardashians adlı reality show ile dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, listede altıncı kez üst üste yer aldı. Jenner, 680 milyon dolar geliriyle 38. sırada yer alıyor.

TAYLOR SWIFT: 17 yıllık müzik kariyeri boyunca birçok rekor kıran ve kazandığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, müzik endüstrisindeki en zengin 2. kadın olarak 740 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekti. Swift, genel listede ise 34. sırada yer aldı.

KIM KARDASHIAN: Lüks moda markalarıyla yaptığı iş birlikleriyle sıkça gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, listede 1,2 milyar dolarlık servetiyle 21. sırada yer aldı.



RIHANNA: Şu anda ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, 20. sırada yer aldı. SavageXFenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında bir güzellik markası bulunan şarkıcı, 1,4 milyar dolarlık kazancıyla dünyanın en zengin kadınları listesinde yer alıyor.