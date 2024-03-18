Galler Prensesi Kate Middleton bilmecesi devam ediyor

Fotoğraf skandalı

Geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren kamuoyundan uzak olan Kate, 10 Mart ulusal anneler gününde çocuklarıyla fotoğraf paylaştı.

Prensesin paylaştığı fotoğraf üzerinde oynandığı gerekçesiyle ajanslardan kaldırıldı ve işler bundan sonra daha ciddi bir hal almaya başladı.

Fotoğrafla ilgili Kate özür açıklaması yaparken kraliyet ailesi sessizliğini korudu. Amerikan TV programları hızla bir kraliyet karmaşasına dönüşen bu durumla açıkça dalga geçti. Sonrasında ise fotoğrafta Kate'in yer alıyormuş gibi rötuş yapıldığı iddia edildi. Fotoğraftaki Kate görüntüsünün çok önceden çekilen başka bir fotoğrafa ait olduğu öne sürüldü.

Kaynak: CNN Edition