Galler Prensesi Kate Middleton bilmecesi devam ediyor
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton günlerdir dünya medyasının gündeminde. Birçok sosyal medya kullanıcı çeşitli komplo teorileri üreterek Galler Prensesi'nin nerede olduğunu merak ediyor.
Derleyen: Özge Çolak
Galler Prensesi Catherine'in kamuoyu önündeki yokluğu, birkaç hafta içinde kraliyet izleyicilerini ilgilendiren bir konudan uluslararası bir olay haline geldi.
Kensington Sarayı, Kate'in Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının planlı olduğunu ve Mart ayına kadar gözlerden uzak kalacağını belirtirken, bazı olağandışı ayrıntılar kamuoyunun sosyal medyada olayla ilgili çeşitli teoriler öne sürmesine neden oldu.
Fotoğraf skandalı
Geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren kamuoyundan uzak olan Kate, 10 Mart ulusal anneler gününde çocuklarıyla fotoğraf paylaştı.
Prensesin paylaştığı fotoğraf üzerinde oynandığı gerekçesiyle ajanslardan kaldırıldı ve işler bundan sonra daha ciddi bir hal almaya başladı.
Fotoğrafla ilgili Kate özür açıklaması yaparken kraliyet ailesi sessizliğini korudu. Amerikan TV programları hızla bir kraliyet karmaşasına dönüşen bu durumla açıkça dalga geçti. Sonrasında ise fotoğrafta Kate'in yer alıyormuş gibi rötuş yapıldığı iddia edildi. Fotoğraftaki Kate görüntüsünün çok önceden çekilen başka bir fotoğrafa ait olduğu öne sürüldü.
Kaynak: CNN Edition
ALDATMA İDDİALARI
Ortada bir kanıt olmasa da William ve Kate çiftinin arasının bozuk olduğu, hatta boşanma sürecinde oldukları öne sürüldü.
Veliaht Prens William'ın Prenses Kate'i arkadaşı eski manken Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Ardından Kate'in intikam için Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeninin kızı olan Lady Gabriella Windsor'ın 45 yaşındaki kocası Thomas Kingston ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.
Thomas Kingston, 25 Şubat günü evinde cesedinin yanında bir silahla ölü bulundu.
Kaynak: NTV