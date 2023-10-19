Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 4 yaşındaki kızı Mavi'ye geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konmuştu. Önceki Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Gamze Erçel, kızının durumunu soran gazetecilere yanıt verdi.

"O İYİ OLUNCA BİZLER DE İYİ OLUYORUZ"

Erçel kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında, “Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" dedi.