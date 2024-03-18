Gigi ve Bella Hadid'in kardeşi Anwar Hadid'den Umre fotoğrafları

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Ablaları gibi modellik yapan 24 yaşındaki Anwar, Mekke'de Umre ziyareti sırasında çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Filistin asıllı Anwar Hadid, "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş" ifadelerini kullandı.
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Anwar Hadid'in 75 yaşındaki babası Mohamad Hadid de oğlunun Umre fotoğraflarının altına, "Oğlum inançlı arkadaşlarıyla birlikte" yorumunu yaptı.
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Mohamad Hadid'in Hollandalı manken Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocuğu Anwar'ın Umre ziyaretinden duyduğu mutluluğu annesi de kalp emojisi koyarak ifade etti.