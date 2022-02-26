Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ile piyanist Emir Ersoy evlendi. Çift Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi

Geçtiğimiz yıl "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer alan ve kısa süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, dün akşam Çeşme Alaçatı'da sade bir törenle dünya evine girdi. 

İzmir Alaçatı'da evlenen çifti sevenleri  bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Düğün yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlendi. Çift, Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlık ile göz kamaştırdı. 

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu. 

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