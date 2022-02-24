Beren Saat imaj değişikliğine gitti! Sevenlerinden tam not aldı

7 yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine giren oyuncu Beren Saat en son dijital platformda yayınlanan Atiye dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Uzun süredir bir projede yer almayan Saat, imaj değişikliğine gitti.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yeni imajı çok beğenilirken, hayranlarından da "Resmen gençleşmişsin", "Çok yakışmış", "Harika" gibi yorumlar geldi.