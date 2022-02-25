Tarkan'dan 'Geççek’ şarkısı hakkında ilk açıklama: "Desteğiniz için sonsuz teşekkürler"

Son albümünü 2017 yılında yapan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

"DESTEĞİNİZ VE MESAJLARINIZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Geçen hafta çıkardığı yeni şarkısı 'Geççek' ile Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarına seslendi. Gönderisinde sevenlerine teşekkür eden ünlü sanatçı, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

