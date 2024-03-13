Gökhan Özen'den hayranlarını üzen haber: Doktorlar yasakladı

'DOKTORLARIMDAN KESİN TALİMAT VAR'

Özen, "İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza günü olarak yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığı ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce fotoğraf çektirmeyi severek zevkle yapıyorum ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında, en az saatlerce yüzlerce kişiyle temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü bu günlerde, doktorlarımdan kesin talimat var. Bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz. Temmuz-Ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapamayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim."