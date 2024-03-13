Gökhan Özen'den hayranlarını üzen haber: Doktorlar yasakladı
Uzun yıllar Amerika'da yaşayan ve bu yıl Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, hızla sahnelere geri dönerek birçok konser vermişti. Ancak ünlü şarkıcının doktorlarından bir uyarı geldi.
Doktorlarının kararını açıklayan Gökhan Özen, artık konser sonrası hayranlarıyla gerçekleştirdiği fotoğraf çekilme ve bir araya gelme etkinliğini gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.
Yıllar sonra müziğe geri dönüş yapan ünlü şarkıcı, İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı. Gökhan Özen sosyal medya hesabından son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
'DOKTORLARIMDAN KESİN TALİMAT VAR'
Özen, "İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza günü olarak yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığı ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce fotoğraf çektirmeyi severek zevkle yapıyorum ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında, en az saatlerce yüzlerce kişiyle temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü bu günlerde, doktorlarımdan kesin talimat var. Bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz. Temmuz-Ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapamayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim."