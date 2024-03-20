Gonca Vuslateri evlendiğini bu mesajla duyurdu

Geçtiğimiz günlerde sır gibi sakladığı sevgilisi ile yaza doğru nikah yapacaklarını açıklayan Gonca Vuslateri, Levent isimli sevgilisiyle Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde bugün hayatını birleştirdi. Vuslateri, "İyi ki sohbete doyum olmadı ve başım omuzuna düştü Levent" ifadelerini kullandı.
'BİZ ZATEN EVLİYDİK'
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla evlendiğini duyuran Vuslateri,"Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik" dedi.
İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı:
Çocuğumuz için bunu resmileştirdik
Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim.. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu.:) en çok kadınların, sakın karıştırılmasın ‘kadınların’ linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu.
Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. Parti is over:) yani.. sessizce dağılabiliriz.
Başka gündemlerde görüşmek üzere 🕺🏻🕺🏻🫧
DARISI SEVENLERİN BAŞINA
Ve benim biricik Monem,
Sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da..
Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor.. hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda.. kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım..
Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon.. ‘Aşk diye bir şey yok’ sesi.. kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek.. hepsi.
Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl..
İyi ki o akşam buluşup dertleştik @deryasensoy @celalcanalgul 🙏🏼 iyi yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar.. iyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent’in omuzuna düştü..
Darısı sevenlerin başına.
Diyeyim bari:)🐣💫