Gülben Ergen'in büyük mutluluğu: Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu

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2004 ve 2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evli kalan Gülben Ergen'in bu evliliğinden Atlas ve ikizleri Ares ve Güney'i kucağına almıştı.
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Ünlü şarkıcının büyük oğlu şimdi liseyi bitirdi. Gülben Ergen ise bu mutlu gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
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"Bir çocuk vardı karnımda 17 yıl önce… Sonra iki çocuk daha geldi 15 yıl önce… Alnıma yazılan isimlerine kurban olduğum oğullarım… Ömrümde bana yaşattıkları ilklere bir yenisi daha eklendi. Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı!
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'HEM DE MÜTHİŞ BİR NOT ORTALAMASIYLA...''
''Okulumuz, yıllarımız, öğretmenlerimiz, anılarımız, sınavlar, ödevler, revir günleri, karneler ve mezuniyet. Hem de müthiş bir not ortalamasıyla...''