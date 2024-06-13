Gülben Ergen'in büyük mutluluğu: Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu

"Bir çocuk vardı karnımda 17 yıl önce… Sonra iki çocuk daha geldi 15 yıl önce… Alnıma yazılan isimlerine kurban olduğum oğullarım… Ömrümde bana yaşattıkları ilklere bir yenisi daha eklendi. Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı!