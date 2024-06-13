Gülben Ergen'in büyük mutluluğu: Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu

Gülben Ergen ve Anadolu Ateşi dans grubunun sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın büyük oğulları Atlas liseden mezun oldu.

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Gülben Ergen'in büyük mutluluğu: Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu - Resim : 1

2004 ve 2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evli kalan Gülben Ergen'in bu evliliğinden Atlas ve ikizleri Ares ve Güney'i kucağına almıştı.

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Gülben Ergen'in büyük mutluluğu: Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu - Resim : 2

Ünlü şarkıcının büyük oğlu şimdi liseyi bitirdi. Gülben Ergen ise bu mutlu gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

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Gülben Ergen'in büyük mutluluğu: Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu - Resim : 3

"Bir çocuk vardı karnımda 17 yıl önce… Sonra iki çocuk daha geldi 15 yıl önce… Alnıma yazılan isimlerine kurban olduğum oğullarım… Ömrümde bana yaşattıkları ilklere bir yenisi daha eklendi. Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı!

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Gülben Ergen'in büyük mutluluğu: Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu - Resim : 4

'HEM DE MÜTHİŞ BİR NOT ORTALAMASIYLA...''

''Okulumuz, yıllarımız, öğretmenlerimiz, anılarımız, sınavlar, ödevler, revir günleri, karneler ve mezuniyet. Hem de müthiş bir not ortalamasıyla...''