Güldür Güldür Show'da yeni gelişme: Bilal karakterine hayat veren Onur Buldu da dönüyor

Show TV'nin fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'a Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da dönüyor.

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Güldür Güldür Show'da yeni gelişme: Bilal karakterine hayat veren Onur Buldu da dönüyor - Resim : 1

BKM’nin yapımcılığını usta isim Elif Yakarçelik’in üstlendiği komedi programı sezon sonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. 

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Güldür Güldür Show'da yeni gelişme: Bilal karakterine hayat veren Onur Buldu da dönüyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 11 yıldır süren fenomen komedi programının başarılı ismi Onur Buldu da ekibe geri dönüyor. 

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Güldür Güldür Show'da yeni gelişme: Bilal karakterine hayat veren Onur Buldu da dönüyor - Resim : 3

Öte yandan; Onur Buldu, Instagram hesabından Güldür Güldür kadrosunun yer aldığı bir fotoğraf karesini paylaşıp altına ''canlarım şöyle bir kişilik yer açsak be. sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi :)) @guldurguldur'' notunu düştü. Ecem Erkek de Onur Buldu'nun paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaparken, aynı görseli ''E bi kişilik yer de ben isterim :)'' notuyla kendi sosyal medya hesabından yayınladı.