Güldür Güldür Show'da yeni gelişme: Bilal karakterine hayat veren Onur Buldu da dönüyor

Öte yandan; Onur Buldu, Instagram hesabından Güldür Güldür kadrosunun yer aldığı bir fotoğraf karesini paylaşıp altına ''canlarım şöyle bir kişilik yer açsak be. sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi :)) @guldurguldur'' notunu düştü. Ecem Erkek de Onur Buldu'nun paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaparken, aynı görseli ''E bi kişilik yer de ben isterim :)'' notuyla kendi sosyal medya hesabından yayınladı.