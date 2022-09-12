Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu günü! "Hoşgeldin Jan Asya"

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. İkili sade bir nikahla evlenmiş ve aylar sonra da bebek müjdesini hayranlarına duyurmuştu. Ünlü çift, bebeklerini kucaklarına aldı.

"HOŞGELDİN JAN ASYA"

Önceki gün bebekleri dünyaya gelen çiftten Gupse Özay, bebeğine Jan Asya adını verdiklerini Instagram’da paylaştığı fotoğrafla açıkladı.

Barış Arduç da hastaneden çıkarken kızıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak kalp emojisi koydu.

JAN NE DEMEK?

Çiftin kızlarına koyduğu "Jan" ismi kısa sürede merak konusu haline geldi. Jan, "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen" anlamına geliyor. Jan ismi Çerkezce kökenli bir isimdir.