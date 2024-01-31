Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Eşine aşk dolu bakışları gündem oldu

Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı. Doğallığı ve sempatik yaklaşımıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde oldukça ilgi gören yeni filmi Lohusa ile büyük beğeni toplamıştı.