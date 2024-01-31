Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Eşine aşk dolu bakışları gündem oldu
Gupse Özay ve eşi Barış Arduç dün akşam bir filmin galasına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ve kameralar önünde şakalaşan ünlü çift yayınlanan görüntüler üzerine büyük beğeni aldı. Barış Arduç'un Gupse Özay'a olan bakışları ise sevenlerinin gözünden kaçmadı.
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'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikah masasına oturdu.
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Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı. Doğallığı ve sempatik yaklaşımıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde oldukça ilgi gören yeni filmi Lohusa ile büyük beğeni toplamıştı.
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Eşi Barış Arduç ile bu kez başka bir filmin galasına katılan Gupse Özay, filmin girişinde hakkında merak edilenleri yanıtladı.
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Soruları sırasında sosyal medyada yayılan gala görüntülerine dikkat çeken muhabirler üzerine Gupse Özay bu kez Lohusa filminin galasına atıfta bulunarak Barış Arduç'a "Öv beni hayatım" dedi.