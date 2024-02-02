Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'a: Var ki gösteriyor kaslarını...
2020 yılında kendi gibi oyuncu Barış Arduç ile dünya evine giren Gupse Özay, evliliğine dair bazı açıklamalarda bulundu. Kıskançlık sorularına yanıt verdi.
1 / 6
Önceki gün bir bebek bezi markasının reklam filmi için kamera karşısına geçen Gupse Özay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2 / 6
Özay, Barış Arduç ile kıskançlık sorularını yanıtsız bırakmadı. Arduç’un daha önceki dizilerde kaslarını gösterdiği sahnelerin aralarında kıskançlığa neden olmadığını da söyledi.
3 / 6
'NE GÜZEL, VAR Kİ GÖSTERİYOR'
Gupse Özay, ''Kıskançlık olmuyor eşimle alakalı, hiç de olmadı. Yaşımla alakalı, bir de beni tahmin ediyorsunuz yani.
4 / 6
Ne güzel, var ki gösteriyor kaslarını! Spor yapan insanlara biraz da motivasyon lazım. Benim öyle bir şeyim yok. Çocukluğumda hiç spor yapmadım.' açıklamasında bulundu.''