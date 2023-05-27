Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülü Merve Dizdar'ın: Bu sözlerle ödülü aldı

Merve Dizdar bu akşam Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne ulaştı.

MERVE DİZDAR NELER SÖYLEDİ?

Bu gönderiyi Instagram'da gör Elele Dergisi #eleledergisi (@eleledergisi)'in paylaştığı bir gönderi

Merve Dizdar ödülü alırken yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray ve Nuray'ların duygusunu doğduğumdan günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlar armağan ediyorum"