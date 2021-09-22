Bir peri masalı: Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton, Alizee Thevenet ile evlendi

Kate Middleton'ın erkek kardeşi, uzun süredir birlikte olduğu Alizee Thevenet ile birlikte Fransa'nın bir kasabasında sade bir düğünle evlendi. Aile arasında gerçekleşen düğünde Kate Middleton ve Prens William davetliler arasındaydı. Alizee Thevenet'in gelinliği büyük bir ilgi gördü. James Middleton'ın karısı Alizee, kayınvalidesi Carole'un gelinliğini giydi. Gelin birlikte bu sade ama şık düğünün ve gelinliğin detaylarına bakalım...

Geçen hafta sonu, Cambridge Düşesi'nin kardeşi James Middleton, Güney Fransa'da düzenlenen samimi bir törenle Alizee Thevenet ile evlendi. 2019 yılında nişanlanan çiftin düğünü pandemi sebebi ile ertelenmişti. Çift James Middleton'ın köpeği Ella'nın aracılığıyla South Kensington Club'da tanışmıştı. Sadece 50 kişi katılımı ile gerçekleşen düğün töreninde sadece çiftin en yakınları yer aldı.

James Middleton "Dün hayatımın aşkıyla, etrafımda ailem, arkadaşlarım ve tabii ki birkaç köpekle çevrili güzel bir köyde ya da Bormes-les-Mimosas'ta evlendim. Kelimeler ne kadar mutlu olduğumu tarif edemez" cümleleriyle evlendiklerini duyurdu.

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Alizee Thevenet, Kayınvalidesinin Gelinliği Giyindi

İşlemeli detaylara sahip, yere kadar uzanan beyaz bir sade gelinlik giyen Alizee, Hello dergisine verdiği röportajda: "Ödünç aldığım bir şey aslında. 41 yıl önce, Haziran 1980'de kendi düğününde giyen kayınvalidem Carole'un gelinliğiydi." dedi. Pandemi sırasında kayınvalidesinden ödünç aldığını belirten Alizee Thevenet'in gelinliği törenin şık ve sade atmosferine oldukça uyum sağlıyordu. Alizee ayrıca, kayınvalidesinin gelinliğini ilk kez karantina sırasında, kendisi ve James'in ailesiyle birlikte Bucklebury, Berkshire'da kalırken denediğini de şu sözlerle belirtti. "Carole ile elbiseler hakkında konuşurken ve ilham almak için karantina sırasında fikirlerimi paylaşırken, onun gelinliğini denedim ve ona aşık oldum. "Bana mükemmel bir şekilde uydu ve tam olarak istediğim şeydi. diye devam etti. Gelinliklerin sadece bir kez giyinilmesinden şikayetçi olan Alizee Thevenet, rahatsızlığını şu sözlerle dile getirdi: "Gelinliklerin sadece bir kez giyilmesi beni her zaman rahatsız etti, bu yüzden böyle güzel bir gelinliğe ikinci kere hayat vermek inanılmazdı" dedi.

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