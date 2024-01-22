Müge Boz'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor

Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Müge Boz, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

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Müge Boz'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor - Resim : 1

Güzel oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile hayatını 2019 yılında Barselona'da birleştirmişti. Ünlü çift aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

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Müge Boz'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz'den müjdeli haber geldi. 

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Müge Boz'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor - Resim : 3

"SİZE BİR HABERİMİZ VAR"

Müge Boz, ikinci kez anne olacağını; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Müge Boz'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor - Resim : 4

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımladı.