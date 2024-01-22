Müge Boz'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor

"SİZE BİR HABERİMİZ VAR"

Müge Boz, ikinci kez anne olacağını; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.