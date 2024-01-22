Müge Boz'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor

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Güzel oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile hayatını 2019 yılında Barselona'da birleştirmişti. Ünlü çift aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.
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Mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz'den müjdeli haber geldi.
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"SİZE BİR HABERİMİZ VAR"
Müge Boz, ikinci kez anne olacağını; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımladı.