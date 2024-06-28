Hadise "Ben bu Beren'i yerim" diyen basın mensubuna ateş püskürdü

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Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu'yla birlikte tekne turuna çıkan Beren Saat, denize girdiği sırada uzak bir mesafeden gizlice kameraya alınmış ve muhabirin Beren Saat hakkındaki "Ben bu Beren'i yerim" sözleri tepki toplamıştı.
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Muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" sözlerine sosyal medyadan birçok tepki gelirken ünlü isimler de Beren Saat'e destek olmuştu.
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Bu isimlerden biri de Farah Zeynep Abdullah'tı. Ünlü oyuncu, "Arkadan 'ben bu Beren'i yerim he' falan diye konuşulması, sizin de utanmadan bunu böyle koymanız, magazin muhabirliği değil bu, röntgencilik" ifadelerini kullandı.
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Farah Zeynep Abdullah'tan sonra yaşananlara tepki gösteren bir diğer isim ise Hadise oldu.