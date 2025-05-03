Hadise yaz sezonunu açtı! Verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti

Şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla yaz sezonunu açtı. Tatil karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hadise yaz sezonunu açtı! Verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti - Resim : 1

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. 

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Hadise yaz sezonunu açtı! Verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti - Resim : 2

Hadise, yaz sezonunu Maldivler'de açtı. Ünlü şarkıcı bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri sosyal medya platformu Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. 

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Hadise yaz sezonunu açtı! Verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti - Resim : 3

Hadise paylaşımının altına "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kaybolmuş diyecekler. Varsın ne isterlerse desinler. Onların istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Kendi rolünü yarat bu dünyada." notunu düştü. 

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Hadise yaz sezonunu açtı! Verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti - Resim : 4

Yaz tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise'nin kırmızı bikinili pozu büyük beğeni topladı.