Hadise yaz sezonunu açtı! Verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti
Şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla yaz sezonunu açtı. Tatil karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, verdiği pozlar ve yazdığı not dikkat çekti.
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Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
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Hadise, yaz sezonunu Maldivler'de açtı. Ünlü şarkıcı bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri sosyal medya platformu Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
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Hadise paylaşımının altına "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kaybolmuş diyecekler. Varsın ne isterlerse desinler. Onların istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Kendi rolünü yarat bu dünyada." notunu düştü.
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Yaz tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise'nin kırmızı bikinili pozu büyük beğeni topladı.