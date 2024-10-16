Hadise’nin gönlünü yönetmen Şenol Sönmez’e kaptırdığı iddia edildi
Şarkıcı Hadise' nin gönlünü rol aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'e kaptırdığı iddia edildi. Çift “Gelin Takımı” filminin ön izleme etkinliğine birlikte katıldı.
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Şarkıcı Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez’in bir süredir aşk yaşadığına dair dedikodular gündemden düşmüyor.
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Hürriyet’in haberine göre konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan ikili, önceki akşam Beyoğlu’nda gerçekleşen davete birlikte katıldı.
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Ortak arkadaşları Seda Bakan'ı yalnız bırakmak istemeyen Hadise ve Şenol Sönmez filmi yan yana izledi ancak mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.
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