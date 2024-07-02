Hafsanur Sancaktutan'tan tatil pozları

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaz pozlarını paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan'tan tatil pozları - Resim : 1

Son Yaz, Ya Çok Seversen, Dünyayla Benim Aramd dizileriyle son dönemde adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan şimdilerde tatil yapıyor.

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Hafsanur Sancaktutan'tan tatil pozları - Resim : 2

Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, beyaz bikinisiyle keyif yaparken paylaşım yaptı. Güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

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Hafsanur Sancaktutan'tan tatil pozları - Resim : 3

Sancaktutana "Doğallığın ve ruhun", "Hep çok güzelsin", "Hep mutlu ol" gibi yorumlar geldi. 

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Hafsanur Sancaktutan'tan tatil pozları - Resim : 4

Sosyal medyada basketbolcu Mahir Ağva ile takipleşmeye başlayan Hafsanur Sancaktutan aşk iddialarına dair henüz bir açıklamada ise bulunmadı. 