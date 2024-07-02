Hafsanur Sancaktutan'tan tatil pozları

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Son Yaz, Ya Çok Seversen, Dünyayla Benim Aramd dizileriyle son dönemde adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan şimdilerde tatil yapıyor.
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Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, beyaz bikinisiyle keyif yaparken paylaşım yaptı. Güzel oyuncu hayranlarını mest etti.
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Sancaktutana "Doğallığın ve ruhun", "Hep çok güzelsin", "Hep mutlu ol" gibi yorumlar geldi.
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Sosyal medyada basketbolcu Mahir Ağva ile takipleşmeye başlayan Hafsanur Sancaktutan aşk iddialarına dair henüz bir açıklamada ise bulunmadı.