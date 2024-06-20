Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim
Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı.
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Oyuncu Birce Akalay, birkaç ay önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çiftten Birce Akalay, dün 40 yaşına bastı.
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
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Kurtaş, sevgilisi Akalay ile pozuna "İyi ki doğdun sevgilim. Hep yanında yanan kalpli serserin" notunu düştü.