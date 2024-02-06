Haluk Levent'ten duygulandıran 6 Şubat paylaşımı: Tüm ülkemizin yüreği birlikte sallandı

Bu bağı diğer afetlerde olduğu gibi 6 Şubat depreminin hemen ardından da gördüm; Türkiye'nin dört bir yanından, yüreklerindeki sarsıntıyı hisseden herkes, elinden gelen her desteği sunmak için harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren enkaz altında kalan kardeşlerimizin yardımına koştu. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, yaraları sarmak için seferber oldu. Ülkenin her yerinden ve dünyadan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız, şirketler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için canla başla aylarca, gece gündüz çalıştı. Yaralarımızı sarmak için desteklerini sunan tüm dünyadan insanlara kişisel olarak minnetle teşekkür ediyorum.