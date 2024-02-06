Haluk Levent'ten duygulandıran 6 Şubat paylaşımı: Tüm ülkemizin yüreği birlikte sallandı
Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kaybettiklerimizi unutmayalım, afetten etkilenen insanlarımızla dayanışmayı hiç bırakmayalım" dedi.
6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyerek on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin bugün yıl dönümü. Müzisyen ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
'TÜM ÜLKEMİZİN YÜREĞİ BİRLİKTE SALLANDI'
Haluk Levent, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"1 yıl önce; 6 Şubat 2023'te tüm ülkemizin yüreği birlikte sallandı. Kahramanmaraş merkezli bu doğal afet, milyonlarca hayatımızı, şehirleri, binaları, anıları, umutları ve gelecekleri alt üst etti.
Bu büyük felakette nice insanımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız yarım kalan hikayeleriyle dünyadan ayrıldı. Acımız hala taze! Onları bugün anmak, sadece adlarını saygıyla yad etmek olmamalı, onların hayallerini sürdürmemiz, onlardan kalanlarla dayanışmayı hiçbir zaman bırakmamız, onlar için, birbirimizin kıymetini bilerek ve birbirimize daha çok bağlanarak yaşamamamız gerek.
Bu bağı diğer afetlerde olduğu gibi 6 Şubat depreminin hemen ardından da gördüm; Türkiye'nin dört bir yanından, yüreklerindeki sarsıntıyı hisseden herkes, elinden gelen her desteği sunmak için harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren enkaz altında kalan kardeşlerimizin yardımına koştu. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, yaraları sarmak için seferber oldu. Ülkenin her yerinden ve dünyadan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız, şirketler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için canla başla aylarca, gece gündüz çalıştı. Yaralarımızı sarmak için desteklerini sunan tüm dünyadan insanlara kişisel olarak minnetle teşekkür ediyorum.