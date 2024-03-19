Hande Doğandemir'den Dominik tatili pozları

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Güneşi Beklerken dizisiyle yıldızı parlayan Hande Doğandemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Dominik'te Survivor sunucusu Murat Ceylan ile yan yana gelen Doğandemir'den yeni tatil pozları geldi.
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38 yaşındaki ünlü isim fotoğraflarına, "ye, sev, dua et; ve tekrar et! en sevdiğin şarkıyı çal, unutma, üzülme; yeni bir şeyler yiyin, arkadaşlarınızı sevin, ailenize sarılın ve tekrar edin; ye, sev, dua et Handecim)" notunu düştü.
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İşte Hande Doğandemir'in Dominik paylaşımları...