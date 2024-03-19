Hande Doğandemir'den Dominik tatili pozları

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, tatil için rotasını Dominik Cumhuriyeti'ne çevirdi. Doğandemir sosyal medya hesabından birçok karesini yayınladı.

1 / 7
Hande Doğandemir'den Dominik tatili pozları - Resim : 1

Güneşi Beklerken dizisiyle yıldızı parlayan Hande Doğandemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

2 / 7
Hande Doğandemir'den Dominik tatili pozları - Resim : 2

Dominik'te Survivor sunucusu Murat Ceylan ile yan yana gelen Doğandemir'den yeni tatil pozları geldi.

3 / 7
Hande Doğandemir'den Dominik tatili pozları - Resim : 3

38 yaşındaki ünlü isim fotoğraflarına, "ye, sev, dua et; ve tekrar et! en sevdiğin şarkıyı çal, unutma, üzülme; yeni bir şeyler yiyin, arkadaşlarınızı sevin, ailenize sarılın ve tekrar edin; ye, sev, dua et Handecim)" notunu düştü. 

4 / 7
Hande Doğandemir'den Dominik tatili pozları - Resim : 4

İşte Hande Doğandemir'in Dominik paylaşımları...