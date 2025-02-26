Hande Doğandemir'in Dubai pozlarına beğeni yağdı

Dünya lansmanını önceki akşam Dubai’de yapan TRT’nin dijital platformu Tabii, birçok ünlüye ev sahipliği yaptı. Galaya katılan Hande Doğandemir, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hande Doğandemir'in Dubai pozlarına beğeni yağdı - Resim : 1

'Güneş'i Beklerken' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Hande Doğandemir Dubai'de gerçekleşen lansmanda tarzıyla göz doldurdu.

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Hande Doğandemir'in Dubai pozlarına beğeni yağdı - Resim : 2

Ünlü güzel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarıyla sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Hande Doğandemir'in Dubai pozlarına beğeni yağdı - Resim : 3

 Doğandemir, paylaşımlarına, 'Dün geceden ben ben ben' notunu düştü.

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Hande Doğandemir'in Dubai pozlarına beğeni yağdı - Resim : 4

Siyah straplez bir elbise giymeyi tercih eden ve kombinini dikkat çeken takılarla tamamlayan Doğandemir'in pozlarına kısa sürede 11 binden fazla beğeni ve 130'un üzerinde yorum geldi.