Hande Doğandemir'in Dubai pozlarına beğeni yağdı
Dünya lansmanını önceki akşam Dubai’de yapan TRT’nin dijital platformu Tabii, birçok ünlüye ev sahipliği yaptı. Galaya katılan Hande Doğandemir, güzelliğiyle herkesi büyüledi.
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'Güneş'i Beklerken' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Hande Doğandemir Dubai'de gerçekleşen lansmanda tarzıyla göz doldurdu.
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Ünlü güzel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarıyla sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Doğandemir, paylaşımlarına, 'Dün geceden ben ben ben' notunu düştü.
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Siyah straplez bir elbise giymeyi tercih eden ve kombinini dikkat çeken takılarla tamamlayan Doğandemir'in pozlarına kısa sürede 11 binden fazla beğeni ve 130'un üzerinde yorum geldi.