Hande Erçel ata bindiği anları paylaştı

Oyuncu Hande Erçel; her fırsatta at sevgisini ve binicilik keyfini gözler önüne seriyor. Erçel, hafta sonunda, soluğu yine atların yanında alarak binicilik keyfi yaşadı.

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Hande Erçel ata bindiği anları paylaştı - Resim : 1

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel , sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Hande Erçel ata bindiği anları paylaştı - Resim : 2

Ünlü isim, son olarak ata bindiği anları 31.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.

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Hande Erçel ata bindiği anları paylaştı - Resim : 3

Hande Erçel, binicilik keyfini; "Oğlum. İki kardeş. Aliş hoca.bize yardım eden tatlı mız. Aslıkuş" sözleriyle paylaştı.

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Hande Erçel ata bindiği anları paylaştı - Resim : 4

At sevgisini ve binicilik keyfini sık sık gözler önüne seren Hande Erçel,  fırsat buldukça soluğu atların yanında alıyor.