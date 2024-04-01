Hande Erçel ata bindiği anları paylaştı

1 / 7
Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel , sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
2 / 7
Ünlü isim, son olarak ata bindiği anları 31.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.
3 / 7
Hande Erçel, binicilik keyfini; "Oğlum. İki kardeş. Aliş hoca.bize yardım eden tatlı mız. Aslıkuş" sözleriyle paylaştı.
4 / 7
At sevgisini ve binicilik keyfini sık sık gözler önüne seren Hande Erçel, fırsat buldukça soluğu atların yanında alıyor.