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Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: "İnanılmaz planlı biri"
Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve zaman zaman mutluluklarını gözler önüne seren Hande Erçel, birliktelikleri hakkında sessizliğini bozdu. Erçel, "Eskiden çok plansız seyahat ederdim. Ama Hakan inanılmaz planlı biri" dedi.
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Geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası’nda katıldığı defilede şıklığıyla adından bahsettiren Hande Erçel, Elle dergisinin son sayısına kapak oldu.
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Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu.
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“Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum” diyen Erçel, “Birbirimizin alanına ve görüşüne saygı duyuyoruz. Değiştirmeye çalışmak gibi bir inadımız olmuyor. Aynı noktada buluşma hali çok özel, çok güzel” ifadelerini kullandı.
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Sabancı ile tatil pozlarıyla da sık sık gündem olan Erçel, “Eskiden çok plansız seyahat ederdim… Ama Hakan inanılmaz planlı biri… O yüzden onunla seyahat ettiğimizde her şey çok belli oluyor” dedi.