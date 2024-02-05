Hande Erçel, İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı! Tarzı beğeni topladı

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı. Ünlü ismin, peş peşe yayınladığı karelerle 1 milyondan fazla beğeni aldı.

1 / 10
Hande Erçel, İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı! Tarzı beğeni topladı - Resim : 1

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan  oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile sık sık yurtdışı seyahati yapıyor. 

2 / 10
Hande Erçel, İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı! Tarzı beğeni topladı - Resim : 2

30 yaşındaki Erçel, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

3 / 10
Hande Erçel, İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı! Tarzı beğeni topladı - Resim : 3

Londra'da çekine karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 1 milyon beğeniyi geçti. 

4 / 10
Hande Erçel, İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı! Tarzı beğeni topladı - Resim : 4

Takipçileri, güzel oyuncuya; "Top model", "Kraliçe", "Tarz denince de Hande Erçel" ve "Dünya güzeli?" gibi birçok yorumda bulundu. 