Hande Erçel, İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı! Tarzı beğeni topladı
Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından İngiltere'de çekilen pozlarını paylaştı. Ünlü ismin, peş peşe yayınladığı karelerle 1 milyondan fazla beğeni aldı.
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Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile sık sık yurtdışı seyahati yapıyor.
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30 yaşındaki Erçel, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
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Londra'da çekine karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 1 milyon beğeniyi geçti.
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Takipçileri, güzel oyuncuya; "Top model", "Kraliçe", "Tarz denince de Hande Erçel" ve "Dünya güzeli?" gibi birçok yorumda bulundu.