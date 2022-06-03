Hande Erçel makyajsız fotoğrafını paylaştı! Doğal güzelliği ile takipçilerini büyüledi

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, 28 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu şimdi de makyajsız halini paylaştı.

"NE GÜZEL BİR SABAH"

Instagram'da yayınladığı makyajsız fotoğrafıyla dikkat çeken güzel oyuncu, aracının içinde verdiği pozu, kalp emojisiyle birlikte "Ne güzel bir sabah" notunu düştü. Erçel, doğal güzelliğiyle takipçilerini hayran bıraktı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2022 Elle Awards Style Awards gecesinde ödül töreninde yaptığı konuşmayla damga vuran Hande Erçel, ablası Hande Erçel'i ağlatmıştı.

Gecede 'Yılın ELLE Kızı' ödülüne layık görülen Hande Erçel, ödülünü aldıktan sonra kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. "Onun dışında ben ablama teşekkür etmek istiyorum" diyen ünlü isim, sözlerine "Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum" diye devam etti.