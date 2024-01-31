Hande Erçel: Şimdilik evlilik yok, oyunculuğa devam

Hande Erçel, geçtiğimiz gün Etiler'de kameralara yansıdı. Erçel, evlilik soruları ve oyunculuğu bırakacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

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Hande Erçel: Şimdilik evlilik yok, oyunculuğa devam - Resim : 1

Hande Erçel, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu koçu İbrahim Çiçek ile bir mekânda oturan oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Hande Erçel: Şimdilik evlilik yok, oyunculuğa devam - Resim : 2

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre kısa bir süre önce kızıla boyattığı saçlarını orjinal rengine döndüren Erçel; "Boyamak çok zormuş. Çok severek yaptım ama boyamak zorladı. Sadece kızıl rengi çok istiyordum. Onun için yaptım" dedi.

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Hande Erçel: Şimdilik evlilik yok, oyunculuğa devam - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Erçel; "Yok öyle bir şey" diyerek iddiaları yalanladı.

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Hande Erçel: Şimdilik evlilik yok, oyunculuğa devam - Resim : 4

"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR DURUM YOK"

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, evleneceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Erçel, muhabirlerin; "Evlilik haberleri doğru mu?" sorusuna; "Şimdilik öyle bir durum yok" yanıtını verdi.