Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti. Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, bu kez sosyal medyadan annesinin doğum gününü kutladı.

TÜM ÇİÇEKLER BUGÜN AÇMIŞ OLMALI

Annesi Aylin Erçel'in doğum gününü bir mesajla kutlayan Hande Erçel, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı. 25 Ekim ve her gün. Seni çok ama çok özleyerek. Güzeller güzeli annem."

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