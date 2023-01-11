Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım
Hande Erçel, 2019'da annesi Aylin Erçel'i kanser sebebiyle kaybetmişti. Annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme alan Erçel, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum ve hep dizinin dibinde olduğumu" ifadelerini kullandı
Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti. Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesini ölüm yıl dönümde yad eden Hande Erçel, henüz küçük bir çocukken annesiyle çekilen bu fotoğrafını yayınladı.
Annesiyle birlikte çekilen bir tatil karesini Instagram hesabından yayınlayan Erçel gönderisine, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..Seni çok özledim Annecim.." notunu düştü.
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