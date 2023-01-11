Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti. Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesini ölüm yıl dönümde yad eden Hande Erçel, henüz küçük bir çocukken annesiyle çekilen bu fotoğrafını yayınladı.

Annesiyle birlikte çekilen bir tatil karesini Instagram hesabından yayınlayan Erçel gönderisine, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..Seni çok özledim Annecim.." notunu düştü.