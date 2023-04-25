Hande Erçel'in acı günü

Oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel’in dedesi Metin Erçel kanser nedeniyle tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

29 yaşındaki oyuncunun, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve bir süredir kanser tedavisi gören dedesi Metin Erçel yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Hande Erçel, dedesine son görevini yerine getirmek üzere İstanbul'dan Bandırma'ya gitti.

83 yaşında hayata veda eden Metin Erçel'in cenaze töreni bilgileri de netleşti. Hande Erçel'in dedesi, bugün ikindi namazına müteakiben Haydar Çavuş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, 30 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden dedesinin bir karesini beyaz güvercin emojisiyle paylaştı.

Hande Erçel ile Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği kansere yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.