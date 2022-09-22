Hande Macit nasıl gerçek bir düşes oldu? Tesadüfen tanıştılar... Sonrası peri masalı
Mersin'den 12 yıl önce eğitim için Hollanda'nın Rotterdam kendine giden Hande Macit (30) sosyal medyanın gündeminde. Çünkü o artık gerçekten bir 'düşes'... İşte Hande Macit'in peri masalı...
Hollanda'nın Rotterdam kentine 12 yıl önce öğrenim için giden Mersinli Hande Macit (30), bir arkadaşının eğlencesinde tanıştığı Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile nikâh masasına oturup Macklenburg Dükalığı'nda 'Düşes' unvanı aldı. Düşes ve Veliaht Prens 17 Haziran 2022'de nikah masasına oturdu. Peki, Hande Macit kimdir? İşte Hande Macit'in film gibi öyküsü...
"YANIMA GELDİ SELAM VERDİ"
Sabah'a konuşan Hande Macit yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "2019'da bir arkadaş eğlencesine katıldım. Alexander'i de tanımıyordum. İrlanda'da yaşıyormuş ve kardeşini ziyarete gelmiş. Eğlencede yanıma geldi, selam vererek konuşmaya başladı. Sohbet sonrası telefon numaramı aldı. Bir hafta sonra Almanya'dan Hollanda'ya geldi, sohbetimiz ilerledi, ziyaretler arttı. Alexander'in veliaht prens olduğunu tanışmalarından iki hafta sonra öğrendim. Alexander, korona sürecinde Rotterdam'a taşındı. Ben eğitime odaklanmıştım. Sonra bir işe girdim, ardından abim ile butik yoğurt üretimine başladık. Sonra bize Alexander da ortak oldu. Hollanda'ya gelmek isteyen Türk şirketlerine danışmanlık hizmeti de veriyordum"
Çift 17 Haziran 2022'de evlendi.
Veliaht Prens Georg Alexander tanışmalarını şöyle anlatıyor: "O anı kaçırma şansım olamazdı. O an sanki benim için hayat durdu. Onunla tanışmam ve konuşmam gerektiğini düşündüm. Hande'yi görene kadar ilk görüşte aşka inanmazdım. Hande benim için dünyanın en güzel kızı. Hande ile tanışmadan önce Türkler ve Türk kültürünü bilmiyordum. Hande sayesinde bilgi sahibi oldum. Hande ile Tarsus'a gittim ve çok beğendim. Türkiye'nin her noktası tarih. Türk yemeklerine bayıldım. Hande'yi ailem de çok sevdi. Hanedanlığın parçası olduğumdan ileride Macklenburg'a taşınacağız" diye konuştu.
108 YIL SONRA İLK DÜĞÜN
Bu dükalık için 108 yıl sonra ilk düğün olmuş. Alexander, "Uzun yıllar sonra dükalığımızda böyle bir düğün olması çok heyecan verici" dedi. Çiftin düğünü Neustrelitz'de gerçekleşecek. Düğüne, çok ünlü isimler katılacak.