Hande Soral-İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

Oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

ALİ BEBEK GELİYOR

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti. Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, eşi ile birlikte verdiği pozları paylaştı. Eşi ile poz veren Hande Soral, doğacak oğlunun isminin Ali olacağını açıkladı. "Ali Demirci geliyor" notunu ekledi. İsmail Demirci de oğlunun isminin yazılı olduğu isimlik ile dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Soral Demirci (@handesoral)'in paylaştığı bir gönderi

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına; Bensu Soral, Ece Çeşmioğlu, Çağkan Çulhan ve Bedirhan Soral gibi isimler de yorum yaptı.