Hande Yener'in acı günü: Dünyamı kaybettim

Yıldız Özyener, 2015'te beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Hande Yener, o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım" demişti.