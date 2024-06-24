Harbiye'de Kenan Doğulu coşkusu

Yaz konserlerine tam gaz devam eden Kenan Doğulu, 19-20 Haziran’da bayram coşkusunu her yaz heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne taşıdı.

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Müzik dünyasının yıldızı, Atlantis Yapım organizasyonuyla en sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.

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Harbiye'de Kenan Doğulu coşkusu - Resim : 2

Harbiye’nin etkileyici atmosferinde, keyifli yaz akşamlarında müzikseverlerle buluşan Doğulu, iki gece üst üste sevenlerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

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Harbiye'de Kenan Doğulu coşkusu - Resim : 3

Konserlerini “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla açan müzisyen, geniş repertuarıyla yıllardır Türk pop müziğinin hitleri arasına giren, aralarında “Yüzsüz Yürek”, “Doktor” ve “Hiç Bana Sordun Mu”nun da yer aldığı parçalarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyledi.

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Harbiye'de Kenan Doğulu coşkusu - Resim : 4

Yazın enerjisini sahne performansları ve danslarıyla her zamanki gibi doruğa çıkaran Doğulu’ya sahnede Türkiye’nin alanında en başarılı müzisyenlerinden oluşan orkestrası ve Dans Fabrika dansçıları eşlik etti.