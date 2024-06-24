Harbiye'de Kenan Doğulu coşkusu

Konserlerini “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla açan müzisyen, geniş repertuarıyla yıllardır Türk pop müziğinin hitleri arasına giren, aralarında “Yüzsüz Yürek”, “Doktor” ve “Hiç Bana Sordun Mu”nun da yer aldığı parçalarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyledi.