Harbiye'de Kenan Doğulu coşkusu

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Müzik dünyasının yıldızı, Atlantis Yapım organizasyonuyla en sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.
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Harbiye’nin etkileyici atmosferinde, keyifli yaz akşamlarında müzikseverlerle buluşan Doğulu, iki gece üst üste sevenlerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.
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Konserlerini “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla açan müzisyen, geniş repertuarıyla yıllardır Türk pop müziğinin hitleri arasına giren, aralarında “Yüzsüz Yürek”, “Doktor” ve “Hiç Bana Sordun Mu”nun da yer aldığı parçalarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyledi.
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Yazın enerjisini sahne performansları ve danslarıyla her zamanki gibi doruğa çıkaran Doğulu’ya sahnede Türkiye’nin alanında en başarılı müzisyenlerinden oluşan orkestrası ve Dans Fabrika dansçıları eşlik etti.