Harry Potter yıldızı Bonnie Wright anne oldu

Oyunculuk kariyerine 2002'den itibaren sekiz filmlik bir seri olarak dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen 'Harry Potter'ın ilk filminde henüz bir çocuk oyuncuyken başlayan Bonnie Wright, ilk çocuğunu kucağına aldı.

"Andrew ve ben oğlumuzla büyük bir aşk yaşıyoruz"

Annelik sevincini Instagram'da paylaşan oyuncu, "Elio Ocean Wright Lococo'ya merhaba deyin" notunu düştü.

Bonnie Wright, "Sağlıklı ve mutluyuz. Andrew ve ben oğlumuzla büyük bir aşk yaşıyoruz. Ellerimizi tutan ve yolculuğumuzu keyifli ve büyük hale getiren doğum ekibimize minnettarım. Doğum en akla gelmedik tebrübe" diye yazdı.

Hem eşine hem de doğum ekibine teşekkür eden İngiliz oyuncu, ayrıca "Elio en sevgi dolu babaya sahip" notunu düştü.