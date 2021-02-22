Harry ve Meghan'ın Kraliçe'ye cevabı Prens William'ı şoke etmiş

The Times haberine göre, Harry ve eşi Meghan Markle’ın; Kraliçe Elizabeth’in çiftin kraliyet görevlerini resmi olarak bırakacaklarına dair açıklamasına verdikleri yanıt Prens William'ı çok üzmüş.

'BÜYÜKANNENE SAYGISIZLIK ETME HARRY'

Aileye yakın bir kaynak bu hareketi “Kraliçe’ye saygısızca” olarak nitelendirdi ve “Büyükannene saygısızlık etme Harry” yorumunu yaptı. Diğer aile üyeleri de Harry ve Meghan’ın cevabının tonuyla şaşkına döndüklerini bildiriyor.

'DURUM ÜZÜCÜ VE KÖTÜ'

Prens William'ın bir arkadaşı, “Şimdi her şey onun üzerinde ve baskıyı kesinlikle hissediyor. Kardeşinin seçimlerinden dolayı geleceği farklı görünüyor ve bu kolay değil” diyor. Bir diğer yorum ise şöyle: “Durumun üzücü ve kötü olduğunu biliyorum. Ancak zora düşüldüğünde kardeşler birbirlerinin yanında olacaklar”

NE OLMUŞTU?

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Sussex Dük ve Düşesi, Kraliçeye yaptıkları açıklamada Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak dönmeyeceklerini doğruladı. Kraliçe, Dük ile yapılan görüşmelerin ardından, Kraliyet Ailesi'nin işinden uzaklaşarak, kamu hizmeti hayatının getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığını teyit etti. Alınan karardan herkes üzüntü duysa da, Dük ve Düşes ailenin çok sevilen üyeleri olmaya devam ediyor” denilmişti. Böylece Prens Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetmiş oldu.

Harry ve Meghan çifti yaptıkları açıklamada resmi rollerinden bağımsız olarak Birleşik Krallık'a ve dünyaya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtmiş ve "Hepimiz hizmet hayatı yaşayabiliriz, hizmet evrenseldir" demişti.

Ailenin diğer üyelerinin çiftin cevabındaki bu ton nedeniyle şaşkına döndüğü belirtiliyor.

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