Hasan Can Kaya hayranlarını korkuttu: 5 saatlik ameliyat geçirdi
Konuşanlar programıyla tanınan komedyen/yapımcı Hasan Can Kaya futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Omzunda kırık oluşan Hasan Can Kaya 5 saatlik bir ameliyat geçirdi.
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Komedyen Hasan Can Kaya dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.
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Bunun üzerine hastane ekibi tarafından beş saat süren acil bir ameliyata alınan Hasan Can Kaya’nın operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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ABD TURNESİ ERTELENDİ
Yapılan açıklamaya göre Hasan Can Kaya Birkaç gün hastanede istirahat edecek. Ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turnesini de ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.