Hasan Can Kaya hayranlarını korkuttu: 5 saatlik ameliyat geçirdi

Konuşanlar programıyla tanınan komedyen/yapımcı Hasan Can Kaya futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Omzunda kırık oluşan Hasan Can Kaya 5 saatlik bir ameliyat geçirdi.

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Hasan Can Kaya hayranlarını korkuttu: 5 saatlik ameliyat geçirdi - Resim : 1

Komedyen Hasan Can Kaya dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.

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Hasan Can Kaya hayranlarını korkuttu: 5 saatlik ameliyat geçirdi - Resim : 2

Bunun üzerine hastane ekibi tarafından beş saat süren acil bir ameliyata alınan Hasan Can Kaya’nın operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hasan Can Kaya hayranlarını korkuttu: 5 saatlik ameliyat geçirdi - Resim : 3

ABD TURNESİ ERTELENDİ

Yapılan açıklamaya göre Hasan Can Kaya Birkaç gün hastanede istirahat edecek. Ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turnesini de ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.