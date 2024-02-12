Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızları Süreyya, 1 yaşına girdi

Şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla geçiren Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile çekilen karelerini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Kaya, kızının göğsünde uyuduğu kareye, "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden acaba bu gen?" yazmıştı.