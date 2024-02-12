Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızları Süreyya, 1 yaşına girdi
Evlendikleri yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan Hazal Kaya ve Ali Atay, geçtiğimiz şubat ayında da kızları Süreyya'ya kavuştu. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Hazal Kaya, kızının 1. yaşını kutladı.
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Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girdi. Ünlüler camiasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan ikili, mutlu birlikteliklerini 2 çocuğuyla taçlandırdı.
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Evlendikleri yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, geçtiğimiz şubat ayında da kızları Süreyya'ya kavuştu.
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Şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla geçiren Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile çekilen karelerini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Kaya, kızının göğsünde uyuduğu kareye, "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden acaba bu gen?" yazmıştı.
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Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızları Süreyya 1 yaşına girdi. Kış temalı bir konseptte doğum günü düzenleyen çiftin pozları sosyal medyada paylaşıldı.